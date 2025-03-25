Kırıkkale’de 17 Şüpheliden 3’ü Tutuklandı

KIRIKKALE’DE UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Kırıkkale’de son bir hafta içerisinde polis ekiplerince 17 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 3’ü, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanmış durumda. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla uyuşturucu madde ticaretine karşı sürdürdüğü çalışmalarını devam ettiriyor.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

18-24 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonların sonucunda, çeşitli adreslere düzenlenen baskınlarda 79 adet sentetik ecza, 35,58 gram metamfetamin, 28,14 gram sentetik kannabinoid ve 13,77 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu madde bulundurduğu belirlenen 17 şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Uyuşturucu ticareti suçuyla ilgili olarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı.

DEVAM EDEN MÜCADELE

Kırıkkale’deki uyuşturucu madde ticaretine yönelik bu operasyonlar, emniyet birimlerinin kararlılıkla sürdürdüğü mücadelenin bir parçası olarak dikkat çekiyor. Bu tür operasyonların, uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik önemli adımlar olduğu ifade ediliyor.