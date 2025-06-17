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Kırıkkale’de 2 Hükümlü Yakalandı

JANDARMA OPERASYONLARIYLA HÜKÜMLÜLER YAKALANDI

Kırıkkale’de jandarma ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, 2 hükümlü başarılı bir şekilde ele geçirildi.

BİRİ 20 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahşılı ve Keskin ilçelerinde iki ayrı operasyon düzenledi. Bahşılı ilçesinde, “gece vakti yağma” ve “hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçlarından hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan M.T. (31) isimli şahıs yakalandı.

İKİNCİ HÜKÜMLÜ GÖZALTINA ALINDI

Keskin ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, “kasten yaralama” suçundan kesinleşmiş 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan F.G. (47) isimli şahıs gözaltına alındı. Her iki hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklandı.

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