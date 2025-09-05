Kırıkkale’de 20 Litre Etil Alkol

POLİS EKİPLERİNDEN BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYON

Kırıkkale’de gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, polis ekipleri bir kargo gönderisinde 20 litre etil alkol buldu. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yürütülen çalışmalarını sürdürdü.

KARGO PAKETİNDEKİ ŞÜPHELİ GÖNDERİ

Ekipler, şüpheli Y.G.’ye ait olan kargo paketini inceledi. Gerçekleştirilen arama neticesinde, kargo içerisinde 20 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.