Haberler

Kırıkkale’de 20 Litre Etil Alkol

POLİS EKİPLERİNDEN BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYON

Kırıkkale’de gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, polis ekipleri bir kargo gönderisinde 20 litre etil alkol buldu. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yürütülen çalışmalarını sürdürdü.

KARGO PAKETİNDEKİ ŞÜPHELİ GÖNDERİ

Ekipler, şüpheli Y.G.’ye ait olan kargo paketini inceledi. Gerçekleştirilen arama neticesinde, kargo içerisinde 20 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM’de Komisyon Faaliyetlerini Değerlendirdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Başkanı'na Öcalan'ın beyanlarının değerlendirilmesi için özel bir komisyon oluşturulmasını önerdi.
Haberler

Danimarka İskoçya Maçı EXXEN’den İzlenir

Danimarka ile İskoçya'nın maçı canlı yayınla izlenebilecek. Futbolseverler, karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlandığını ve kesintisiz izleme yöntemlerini araştırıyor. Maç detayları edinilmeye çalışılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.