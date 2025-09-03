Kırıkkale’de, 21 Yaşındaki G.D. Yakalandı

POLİS OPERASYONU SONUCU FIRARİ YAKALANDI

Kırıkkale’de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, 98 farklı dosyadan aranan 21 yaşındaki bir firari şahıs yakalandı ve cezaevine teslim edildi. Bu operasyon, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda Bahşılı İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT’ın ortak çalışmasıyla hayata geçirildi.

SUÇ DOSYALARI VE HAPİS CEZASI

Aksaray, Çanakkale ve Elazığ yerel infaz masaları tarafından “Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçlarından aranan G.D. (21) isimli şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Zanlının toplamda 98 ayrı suç dosyası bulunduğu belirlendi. Aynı zamanda, kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası olan firari şahıs, gerekli işlemlerinin ardından Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.