Kırıkkale’de 27 Kullanıcı Tespit Edildi

SİBER SUÇLARA KARŞI OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Kırıkkale’de siber suçlarla mücadele amacıyla yapılan çalışmalarda 27 kullanıcı tespit edildi. Bu kullanıcılar hakkında toplamda 6 nitelikli dolandırıcılık ve 1 müstehcenlik olayıyla ilgili adli işlemler başlatıldı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, 24-30 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarla siber suçlarla olan savaşını sürdürüyor.

DİJİTAL MATERYALLER ÜZERİNDE İNCELEME YAPILIYOR

Edinilen bilgilere göre, sanal ortamda suça yönelik paylaşımda bulunan 27 kullanıcı hakkında işlemler başlatıldı. İncelemeye alınan 20 dijital materyal üzerinden yapılan değerlendirmelerde; 6 nitelikli dolandırıcılık, 2 bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, 1 bilişim sistemine girme ve 1 müstehcenlik olayıyla ilgili adli süreç başlatıldı.

Polis ekipleri, SİBERAY faaliyetleri çerçevesinde 130 vatandaşı siber suçlar hakkında bilgilendirdi. Bunun yanı sıra, banka ve kredi kurumlarının aracı olarak kullanıldığı nitelikli dolandırıcılık suçundan aranan I.C.I. isimli şahıs yakalandı. Bu tür operasyonlar, siber suçları önlemeye yönelik önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.