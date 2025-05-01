Kırıkkale’de 27 Kullanıcı Tespit Edildi

SİBER SUÇLARA KARŞI OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Kırıkkale’de siber suçlarla mücadele amacıyla yapılan çalışmalarda 27 kullanıcı tespit edilirken, 6 nitelikli dolandırıcılık ve 1 müstehcenlik olayıyla ilgili adli işlem başlatıldı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, 24-30 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarla siber suçlarla olan mücadelesini sürdürüyor.

DİJİTAL MATERYALLERİN İNCELEMESİ

Alınan bilgilere göre, sanal ortamda suça yönelik paylaşımda bulunduğu belirlenen 27 kullanıcı hakkında işlemler yapılmaya başlandı. İncelemeye alınan 20 dijital materyalin sonucu olarak; 6 nitelikli dolandırıcılık, 2 bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, 1 bilişim sistemine girme ve 1 müstehcenlik olayıyla ilgili adli sürecin başlatıldığı bildirildi.

BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ YÜRÜTÜLÜYOR

Polis ekipleri, SİBERAY faaliyetleri kapsamında 130 vatandaşı siber suçlar konusunda bilgilendirdi. Ayrıca, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanıldığı nitelikli dolandırıcılık suçundan aranan I.C.I. isimli şahsın da yakalandığı öğrenildi.