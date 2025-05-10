Kırıkkale’de 3 Araçla Kaza Yaşandı

KAZA GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Kırıkkale’de, meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Millet Bulvarı üzerindeki Rektörlük Kavşağı’nda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, A.U. yönetimindeki 06 CNV 026 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen N.K.’nın kullandığı 71 ADS 479 plakalı Audi otomobile çarptı ve ardından İ.K. tarafından kullanılan 37 ABV 526 plakalı başka bir araca çarptı.

SÜRÜCÜLER YARALANDI

Kazada yaralanan sürücüler A.U. ve İ.K. oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin sonrasında ambulanslarla hastaneye ulaştırıldı. Tedavi altında olan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

TRAFİK EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

Trafik ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrasında, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.