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Kırıkkale’de 3 Hükümlü Yakalandı

OPERASYONUN DETAYLARI

Kırıkkale’de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, farklı suçlardan aranan 3 hükümlü gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

YAHŞİHAN İLÇESİNDE YAKALAMALAR

Edinilen bilgilere göre, Yahşihan ilçesinde düzenlenen operasyonda, “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” ve “Başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak suretiyle yarar sağlama” suçlarıyla aranan Y.Y. (28), hakkında kesinleşmiş 11 yıl 20 gün hapis cezası bulunduğu için gözaltına alındı. Aynı operasyonda, “Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık” suçundan aranan K.S. (23) da yakalandı. Bu şahsın da 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

DİĞER HÜKÜMLÜLER

Ayrıca, “Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek” suçlarından aranan Y.C. (55) hakkında 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu için jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 3 hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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