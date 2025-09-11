Kırıkkale’de 4 Hesap İncelemede

YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI

Kırıkkale’de gerçekleştirilen yasa dışı bahse yönelik soruşturma kapsamında 76 milyon TL işlem hacmine sahip “uyuyan hesap” olarak adlandırılan 4 banka hesabı inceleme altına alındı. Bu operasyon neticesinde 3 şüpheli yakalanırken, bunlardan 1’i tutuklandı ve diğer 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yapılan çalışmalarda, bahsi geçen hesapların yasa dışı bahiste para transferine aracılık etmiş olabileceği düşünülüyor. Bu çerçevede, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda S.B.H., H.C.Y. ve M.Y.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. H.C.Y. ve M.Y.A., adli kontrol şartıyla serbest kalırken, S.B.H. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet yetkilileri, “Siber vatanda yürütülen sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” açıklamasında bulundu.