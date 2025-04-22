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Kırıkkale’de 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

YARALANMAYA NEDEN OLAN SILAHLI KAVGA

Kırıkkale’de meydana gelen silahlı kavga sonucunda 1 kişi yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Alınan bilgilere göre, Yenimahalle 247. Sokak’ta H.M.E. ile H.D. (43), Ş.D. (25) ve E.Y. (25) arasında bilinmeyen bir sebep yüzünden bir tartışma patlak verdi. Bu tartışma zamanla silahlı çatışmaya dönüştü.

OLAYDA YARALANAN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kavga sırasında H.M.E. tabancayla omzundan yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı H.M.E, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Kavgaya karışan H.D, Ş.D. ve E.Y. gözaltına alındı. Ayrıca, olay sonrası bir tabanca ve tüfeği sakladıkları belirlenen T.Y. ve M.S.G. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan bu zanlılar, sağlık kontrolünden sonra adliyeye gönderildi.

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