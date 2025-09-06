Kırıkkale’de 57 Bin 340 Makaron Ele Geçirildi

KIRIKKALE’DE YAPILAN OPERASYON

Kırıkkale’de gerçekleştirilen bir operasyonda toplam 57 bin 340 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde tütün kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürdü.

Söz konusu çalışmalar çerçevesinde S.A. ve H.İ.A’nın ikametgahları, iş yerleri ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda içi doldurulmuş toplam 57 bin 340 adet makaron bulundu. Ele geçirilen malzemelerle birlikte gözaltına alınan şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.