Kırıkkale’de 57 Bin 340 Makaron Ele Geçirildi

KIRIKKALE’DE YAPILAN OPERASYON

Kırıkkale’de gerçekleştirilen bir operasyonda toplam 57 bin 340 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde tütün kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürdü.

Söz konusu çalışmalar çerçevesinde S.A. ve H.İ.A’nın ikametgahları, iş yerleri ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda içi doldurulmuş toplam 57 bin 340 adet makaron bulundu. Ele geçirilen malzemelerle birlikte gözaltına alınan şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Afad, Afganistan’a Çadır ve Yardım Gönderdi

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde 6.0 büyüklüğünde deprem sonrasında 150 çadır ve gıda-hijyen malzemeleri bölgeye gönderildi.
Kırıkkale’de 836 Hap Ele Geçirildi

Kırıkkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yorgan arasında gizlenmiş 836 sentetik ecza hapı bulundu. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

