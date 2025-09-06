Haberler

Kırıkkale’de 57 Bin 340 Makaron Yakalandı

POLİS OPERASYONUNDA YAKALANAN MAKARON MİKTARI

Kırıkkale’de gerçekleştirilen polis operasyonunda tam 57 bin 340 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Kırıkkale Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bu operasyonu yürüttü.

ŞAHISLARIN İKAMET VE ARAÇLARINDA ARAMA YAPILDI

Yapılan araştırmalar sonucunda S.A. ve H.İ.A. isimli şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında detaylı arama yapıldı. Bu aramalar sonucunda büyük miktarda makaron ele geçirildi. Ayrıca yakalanan şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Aksaray’da Alkol Tüketen İki Kişi Zorladı

Aksaray'da alkol etkisindeki iki kişi, kimlik kontrolü sırasında güvenlik güçlerine direnerek zor anlar yaşattı. Olay yerine takviye ekiplerin gelmesiyle durum daha da gerginleşti.
Artova’da Yangın, Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Tokat'ın Artova ilçesinde bir evde çıkan yangın, yapıyı kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

