Kırıkkale’de 65 Araç Men Edildi

DENETİM SONUÇLARI

Kırıkkale’de gerçekleştirilen trafik denetimleri son bir haftada önemli bulgular ortaya koydu. Yapılan denetimlerde çevreye rahatsızlık veren 65 araç trafikten men edildi. Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale’de 09-15 Nisan 2025 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir trafik kontrolü gerçekleştirdi. Bu süreçte toplamda 5 bin 412 araç denetlendi. Bunların arasında 2 bin 170 ticari ve 1.439 yük taşıyan araç yer aldı.

DENETİMLERİN DEVAMI

Gerçekleştirilen uygulamalar sonucunda çevreye rahatsızlık veren çeşitli sebeplerle toplam 65 araç trafikten men edildi. Yapılan açıklamalara göre, güvenli trafik ve yolculuk sağlamak amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceği ifade ediliyor. Bu tür uygulamaların, trafik güvenliğini artırma ve çevreye duyarlı olunmasını sağlama amacı taşıdığı vurgulandı.