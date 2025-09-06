Kırıkkale’de 836 Hap Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU OPERASYONU DETAYLARI

Kırıkkale’de gerçekleştirilen önemli bir uyuşturucu operasyonunda, yorgan arasında gizlenmiş 836 sentetik ecza hapı bulundu. Operasyonda bir şüpheli tutuklandı. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımına karşı etkili bir mücadele yürütüyor.

GÖZALTINA ALMA VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Bu çerçevede, Bahçelievler Mahallesi’nde F.P’nin evine düzenlenen operasyon sonucunda ekipler, yorgan arasına gizlenmiş olan 836 sentetik ecza hapını ele geçirdi. Olay sonrası gözaltına alınan F.P, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, F.P’nin tutuklanmasına karar verdi.