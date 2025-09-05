Kırıkkale’de 836 sentetik ecza hap

KIRIKKALE’DE OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kırıkkale’de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği bir operasyonda, yapılan ev aramasında yorgan arasına gizlenmiş 836 adet sentetik ecza hap bulundu. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı’nın istihbari çalışmaları sonucunda Bahçelievler Mahallesi’nde F.P. (19) isimli şahsın ikametine operasyon düzenlendi.

UTANILACAK YENİ BİR DURUM

Evde gerçekleştirilen aramada uyuşturucu hapların yorgan arasına saklandığı öğrenildi. Ekipler, toplam 836 adet sentetik ecza hap ele geçirirken, gözaltına alınan F.P., jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. F.P., Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.