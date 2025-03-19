Kırıkkale’de Aniden Kar Yağışı Başladı

KAR YAĞIŞI ÇİÇEK AÇAN MEYVE AĞAÇLARINI RİSKE ATTI

Kırıkkale’de baharın gelmesi beklenirken aniden ortaya çıkan kar yağışı, çiçek açan meyve ağaçlarını tehdit ediyor. Üreticiler, don tehlikesine karşı önlem almak için harekete geçti. Mart ayının ortasında yaşanan soğuk hava dalgası, özellikle yüksek kesimleri etkileyerek bazı yolları ulaşıma kapattı. Ekili tarım arazilerine faydalı olan kar yağışı, çiçeklenme döneminde olan meyve ağaçları için büyük risk oluşturuyor. Ani düşen sıcaklıklar nedeniyle, üreticiler don olaylarından korunmak için çeşitli tedbirler alıyor.

KÖY YOLLARI AÇILIYOR

Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Meyve ağaçlarındaki tehlikeye dikkat çeken üreticilerden Vedat Karayel, “Havalar 10 gündür iyi geçti, bütün ağaçlarımız çiçek açtı. Ancak hava 20 derece birden düştüğü için, küçük ağaçlarımızı dondan korumak amacıyla kendi yaptığımız naylonlama ile en azından iki gün kapalı tutacağız. İnşallah fazla bir zarar görmeden ağaçlarımızı kurtarırız” şeklinde konuştu.

Kar yağışının yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade eden Elvan Onay, “Köyde kış devam ediyor, kar tüpü şeklinde yağıyor. Köyde yaşam normal, temiz hava ve bol oksijen var” diyerek durumun istikrarlı olduğunu bildirdi. İsmet Onay ise, “Mart kışı, bu sayılı kışlardan biri. Kar da iyi oldu, bereket yağdı. Ekinlere, otlara, her şeye fayda eder. Sular azdı, kar yağışı suya da faydalı olur” dedi.

BEKLENMEDIK DURUM VE ÜRETİCİLERİN UMUTLARI

Bahar beklerken aniden kar yağışıyla karşılaştıklarını belirten Şükran Şahin, “Mart ayında kar yağdı, kış geri geldi. Biz baharı bekliyorduk, ama kar geldi. Ağaçlar çiçek açtı, hayırlısıyla baharın gelmesini bekliyoruz. İnşallah ağaçlar zarar görmez, kısmetimizi Allah’tan bekliyoruz. Hayat güzel, ineklerle de uğraşıyoruz” dedi. Kentte hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.