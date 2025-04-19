Kırıkkale’de Araç Çarpışması, 4 Yaralı

KIRIKKALE’DE KAZA GERÇEKLEŞTİ

Kırıkkale’de iki otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı ve tedavi altına alındı. Olay, M.K. yönetimindeki 71 ADF 804 plakalı otomobilin, Kırıkkale-Ankara kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı yakınlarında O.D’nin kullandığı 71 ADV 390 plakalı otomobille çarpışmasıyla meydana geldi.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarı üzerine bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Çarpışma sonucunda yaralanan sürücü O.D. ile birlikte araçtaki T.D, B.A.D. ve E.D, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.