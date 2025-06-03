Kırıkkale’de Araç Devrildi, İki Yaralı

KAZA SONUCU YARALANMA OLAYI

Kırıkkale’de meydana gelen bir trafik kazasında, bir otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yusuf K. yönetimindeki 34 ZM 3748 plakalı araç, Kırıkkale-Çorum kara yolunda İzzettin köyü kavşağında refüje çarparak takla attı.

KAZA YERİNE MÜDAHALE

Durumun acilen bildirilmesi üzerine kazaya polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kaza sırasında araçta sıkışan sürücü Yusuf K. ile Yüksel K. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, yaralıların kurtarılması için aracın üst kısmını keserek onları bulundukları yerden çıkardı. Yaralıların hayatını kurtarmak için ambulans ile hastaneye sevk edildi.