Kırıkkale’de Araç Kazası Oluştu

KAZA DELİCE İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde sürücüsünün koluna arı sokması sonucu gerçekleşen kaza, otomobilin bariyerlere çarpması ve ardından başka bir araca çarpmasıyla sonuçlandı. Olay sonucunda 1 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 karayolu üzerinde meydana geldi.

SÜRÜCÜ KONTROLDEN ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, B.P. yönetimindeki 42 AHM 905 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün kolunu arı sokması nedeniyle kontrolünü kaybederek demir bariyerlere çarptı. Savrulan araç, aynı yönde ilerleyen M.Ö. idaresindeki 34 RC 2323 plakalı Volkswagen marka araca arkadan çarptı. Kazada N.P. adlı yolcu yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan yolcunun genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazaya karışan araçlar, gerekli incelemelerin ardından otoparka çekildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.