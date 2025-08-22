Kırıkkale’de Araçla Motosiklet Çarpıştı

KAZADA YARALANMA OLDU

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde bir hafif ticari aracın motosikletle çarpışması sonucunda bir kişi yaralandı. Duran Özyürek yönetimindeki 71 ACC 436 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı’nda Yusuf Emirhan Altınışık’ın kullandığı 19 ADY 249 plakalı motosikletle çarpıştı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarı üzerine hemen polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu ile ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.