Kırıkkale’de Araçla Motosiklet Çarpıştı

KAZADA YARALANMA OLDU

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde bir hafif ticari aracın motosikletle çarpışması sonucunda bir kişi yaralandı. Duran Özyürek yönetimindeki 71 ACC 436 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı’nda Yusuf Emirhan Altınışık’ın kullandığı 19 ADY 249 plakalı motosikletle çarpıştı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarı üzerine hemen polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu ile ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.

ÖNEMLİ

Edirne’de Ağaç Devrildi, Araç Hasar Gördü

Edirne'de Atatürk Bulvarı'nda devrilen ağaç, park halindeki otomobil ve seyir halindeki minibüsün üzerine düştü. Ekipler, aksaklığı gidererek trafiği normale döndürdü.
Fatih Karagümrük, Göztepe’yi ağırladı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük, Göztepe'ye karşı 1-0 geride. Göztepe'nin golü ise Olaitan'dan geldi ve 40. dakikada kaydedildi.

