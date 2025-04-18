Kırıkkale’de Araçlar Çarpıştı, Dört Yaralı

KAZA SONUCU YARALANANLAR

Kırıkkale’de gerçekleşen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Yahşihan ilçesi Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K.’nın kullandığı 71 ADF 804 plakalı Fiat otomobil ile O.D.’nin yönetimindeki 71 ADV 390 plakalı Peugeot otomobil çarpıştı. Kazada O.D. sürücüsü ile yolcular T.D., B.A.D. ve E.D. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşan ihbarla birlikte olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bilgisi alındı.

İNCELEME VE OTOPARK

Trafik ekiplerince gerçekleştirilen incelemenin ardından kazaya karışan araçlar otoparka çekildi. Kazaya ilişkin detaylı inceleme başlatıldı.