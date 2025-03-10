Kırıkkale’de Aranan 3 Hükümlü Yakalandı

ÜÇ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Kırıkkale’de çeşitli suçlardan dolayı aranan ve kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, aranan kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmalarını aktif bir şekilde sürdürüyor.

SUÇLULARIN TANITIMI

Yahşihan ilçesinde, bina içinde muhafaza altına alınan eşyalarla ilgili hırsızlık ve denetimli serbestlik ihlali suçlarından aranan H.Y. (24), kesinleşmiş 14 yıl 2 ay 22 gün hapis cezasıyla yakalandı. Ayrıca, Keskin ilçesinde 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na aykırılık suçundan aranan M.T. (53), kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası dolayısıyla gözaltına alındı. Keskin ilçesi sınırları içinde, herkesin girebileceği alanda kilitleyerek hırsızlık suçundan aranan D.D. (28) ise kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla yakalandı.

İŞLEMLERİN SONUCU

Gerçekleştirilen işlemlerinin ardından, hükümlüler Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.