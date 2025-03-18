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Kırıkkale’de Aranan 3 Kişi Yakalandı

JANDARMA OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

Kırıkkale’de jandarma timleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hükümlü yakalanıp cezaevine sevk edildi. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

SUÇLARDAN KESİNLEŞMİŞ CEZALARLA YAKALANDILAR

Yürütülen operasyonlar çerçevesinde, merkez ilçe Bağlarbaşı Mahallesi’nde “uyuşturucu madde ticareti” suçundan 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y. (35) ile aynı zamanda Etiler Mahallesi’nde “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.B. (37) ve Balışeyh ilçesinde “uyuşturucu madde ticareti” suçundan 1 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş ceza alan D.D. (43) jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler, gerekli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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