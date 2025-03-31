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Kırıkkale’de Aranan Hükümlü Yakalandı

HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Kırıkkale’de, 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik etkin çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.

ÇELEBİ İLÇESİNDE OPERASYON YAPILDI

Edinilen bilgilere göre, Çelebi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda “vergi usul kanununa muhalefet” suçundan aranan E.G. (49) isimli şahıs ele geçirildi. Yapılan incelemeler sonucunda, şahsın hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.

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