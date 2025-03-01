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Kırıkkale’de Aranan Hükümlü Yakalandı

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ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Kırıkkale’de “basit yaralama” suçuyla 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan hükümlü, jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi ve cezaevine gönderildi. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, aranan kişilerin tespit edilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

OPERASYONUN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, Çerikli Beldesi’nde yürütülen operasyonda M.A. (25) isimli kişi yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bu hükümlü, yapılan işlemlerin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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