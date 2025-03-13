Kırıkkale’de Aranan Hükümlüler Yakalandı

KIRIKKALE’DE OPERASYONLARLA HÜKÜMLÜLER YAKALANDI

Kırıkkale’de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştiren operasyonlar sonucunda farklı suçlar nedeniyle aranan üç hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespit edilmesi için çalışmalarını aktif olarak sürdürüyor.

İLK OPERASYONDA DOLANDIRICI YAKALANDI

Merkez ilçede düzenlenen operasyonda, “kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürülebileceği vaadiyle dolandırıcılık” suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö. (53) gözaltına alındı.

İKİNCİ OPERASYONDA UYUŞTURUCU SUÇU

Yahşihan ilçesinde yapılan başka bir operasyonda, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E. (48) yakalandı.

ÜÇÜNCÜ OPERASYONDA SILAHLARLA İLGİLİ SUÇ

Aynı Yahşihan ilçesinde gerçekleşen bir diğer operasyonda, “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma” suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. (29) yakalandı. Üç hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.