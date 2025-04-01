Kırıkkale’de Bayram Dönüşü Trafik Yoğunluğu

TRAFFİK YOĞUNLUĞU GÖZLEMLENİYOR

Ulaşımda 43 ilin geçiş rotası olan Kırıkkale’de, bayramın son gününde vatandaşların dönüş yoluna geçmesiyle birlikte trafik yoğunluğu ortaya çıkıyor. Yaklaşık 30 kilometreyi bulan araç trafiği havadan görüntüleniyor. Ramazan Bayramı’nı memleketlerinde veya tatil yerlerinde geçiren vatandaşların büyükşehirlere dönüşü devam ediyor.

ARAÇ TRAFİĞİ ARTMIŞ DURUMDA

Kırıkkale’de akşam saatlerinde de araç trafiği 30 kilometreye ulaştı. Bayramın üçüncü gününde yollara çıkan tatilciler, Kırıkkale-Ankara D200 karayolunda yoğunlukla karşılaştı. Araçların zaman zaman birbiriyle bitişik halde ilerlediği fark edilirken, yoğunluğun artmaya devam ettiği gözlemleniyor. Dönüş güzergahlarında araç akışı yavaşlarken bazı sürücüler trafiği ilerletmekte güçlük çekiyor. Kayseri-Kırıkkale D765 karayolunda ise araç trafiğinin daha akıcı olduğu bildiriliyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Trafik akışının düzenlenmesi ve kazaların önlenmesi amacıyla bazı kavşaklar geçici olarak beton bariyerlerle kapatıldı. Yoğun araç trafiği dron ile kaydedilirken, emniyet ve jandarma trafik ekipleri bayram dönüş yoğunluğunu yönetmek için 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.