Kırıkkale’de Bayram Namazı Saati Kaçta?

KIRIKKALE BAYRAM NAMAZI SAATİ

Kırıkkale’de yaşayan halk, bayram namazı saatini öğrenmek istiyor. Ramazan Bayramı’nın ilk günü kılınacak olan 2 rekatlık bayram namazı öncesi, vatandaşlar “Kırıkkale bayram namazı saat kaçta?” sorusuna yanıt arıyor. İşte, beklenen Kırıkkale bayram namazı saati!

Kırıkkale bayram namazı saati 07.04’tür. İki rekattan oluşan bayram namazı şu şekilde kılınıyor:

İLK REKAT

Niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır. Ardından Sübhaneke duası okunur. Yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınır ve eller yanlara bırakılır. Bir kez daha tekbir alınarak eller göbek hizasında bağlanır. İmam, “Euzü besmele” çeker ve açıkça “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okunur. Cemaat bu sırada imamı dinler. Rüku ve secde yapılarak 2. rekata kalkılır.

İKİNCİ REKAT

İmam, gizlice “Besmele” çeker ve açıkça “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okur. Cemaat sessizce imamı dinler. Ardından yine iftitah tekbiri gibi eller kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınır ve eller yanlara bırakılır. Tekbir alınarak eller bir kez daha yanlara salınır. Son olarak 4. tekbir alındıktan sonra eller kulak hizasına kaldırılmadan rükuya gidilir. Rüku ve secdenin ardından oturulur, “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunur ve önce sağ tarafa sonra sola selam verilerek namaz tamamlanır. Müezzinin refakatinde cemaat, 3 defa tekbir (teşrik) getirir. İmam hatip daha sonra bayram hutbesini okumaya başlar.