Kırıkkale’de Bayram Öncesi Yoğun Trafik Görüntülendi

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında yer alan ve “kilit kavşak” olarak nitelendirilen Kırıkkale’de, Ramazan Bayramı öncesinde yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Kırıkkale güzergahında yoğunluk oluşturdu. Özellikle gurbetçilerin tercih ettiği Ankara-Samsun karayolunda, Kırıkkale istikametinde araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi. Günlük yaklaşık 100 bin aracın geçtiği bölgede uzun araç kuyrukları görüldü ve polis ile jandarma ekipleri de yoğun denetimler gerçekleştirdi.

DENETİMLER VE TRAFİK KONTROLLERİ

Uygulama noktalarında sürücüler ve yolcular üzerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları ile rutin trafik kontrolleri yapıldı. Ayrıca, karayolları ekipleri de trafik akışının sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için Kırıkkale-Ankara karayolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı. Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi öngörülüyor. Araç yoğunluğu, dronla havadan görüntülendi.

YAŞANAN TRAFİK SORUNLARI

Sürücü Ramazan Koç, “Ankara Kalecik’ten yola çıktım, bir saattir trafikteyim. Kayseri yoluna girince biraz daha rahatlayacağımı umuyorum” dedi. Trafikte akıcı bir şekilde ilerlediğini belirten diğer bir sürücü İrem Öngör, “Bazı bölgelerde yoğunluk vardı ama genel olarak dur kalk yapmadan güzelce geldik” ifadelerini kullandı. Ancak, trafik yoğunluğu seyahat sürelerini uzatıyor. Diğer bir sürücü ise, “Çok yoğun bir yolculuk geçiyor. Gelirken de arabayı vurduk. Saat 10’da Ankara’dan çıktık, 3 saatte buraya gelebildik. Normalde Yozgat’a 3,5 saatte gidiyorduk” diye konuştu.