Kırıkkale’de Bayram Trafiği İçin Toplantı

GÜVENLİ SEYAHAT İÇİN HAZIRLIKLAR YAPILIYOR

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, yaklaşan bayram tatilinde trafik yoğunluğuna karşı vatandaşların güvenli seyahati için önemli adımlar atıyor. Bu kapsamda, trafik jandarması timlerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlenerek, sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için gerekli hazırlıklar yapılıyor.

TRAFİK KAZALARINI EN AZA İNDİRMEK İÇİN TOPLANTI DÜZENLENDİ

Ramazan Bayramı süresince yaşanabilecek trafik kazalarının ve kural ihlallerinin azaltılması hedefiyle gerçekleştirilen toplantıda, Kıdemli Albay Hasan Acar başkanlığında sürücülerin yoğunluk sebebiyle karşılaşabileceği potansiyel riskler değerlendirildi. Ayrıca, alınacak önlemler ve uygulanacak denetimler konusunda detaylı bir planlama yapıldı.

JANDARMA EKİPLERİ BAYRAMDA SAHADA OLACAK

Bayram süresince jandarma ekipleri, sahada aktif görev alarak vatandaşların güvenliğini sağlamak için gerekli denetimleri gerçekleştirecek. Bu çalışmalar, tatil döneminde karayollarındaki trafik akışının düzenlenmesine katkıda bulunacak.