Kırıkkale’de Bayram Trafik Yoğunluğu Havadan Görüntülendi

TRAFİK YOĞUNLUĞU GÖRÜNTÜLENDİ

43 ilin geçiş noktası olarak tanımlanan “kilit kavşak” Kırıkkale, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla gece yarısı yaşanan trafik yoğunluğu ile dikkat çekti. Kırıkkale, birçok ilin geçiş güzergahında yer alması sebebiyle, bayram öncesi karayollarında belirgin bir yoğunluk yaşadı. Mesai saatinin sona ermesi ile birlikte başlayan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde, memleketlerine veya farklı şehirlerine gitmek isteyen vatandaşlar yola yoğun bir şekilde çıktı.

KARAYOLUNDA YOĞUNLUK GÖRÜLDÜ

“Kilitt kavşak” konumundaki Kırıkkale’de, özellikle Kırıkkale-Samsun D200 Karayolu üzerindeki bazı kesimlerde trafik zaman zaman yavaşladı. Yoğun trafikte, trafik ekipleri önlemleri artırarak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Kırıkkale-Kayseri D765 karayolunda ise trafik akışı daha düzgün bir biçimde devam etti. Ulaşımın aksamaması için güzergahlarda gerekli tedbirler alınmaya sürdürüyor.