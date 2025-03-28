Kırıkkale’de Büyük Kaçak Operasyonu: 6 Gözaltı

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE OPERASYONLARI

Kırıkkale’de, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda önemli miktarda kaçak malzeme ele geçirildi. 21-27 Mart tarihleri arasında düzenlenen operasyonlar, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yürütülen bu çalışmalarda 1 milyon 483 bin 400 adet boş makaron, 900 dolu makaron ve 20 litre etil alkol ele geçirildi. Bu başarı, kaçakçılıkla mücadelede atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, 6 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, kaçakçılıkla yürütülen mücadelenin devam edeceğini bildiriyor.