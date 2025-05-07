Kırıkkale’de Çekiciye Çarpan Otomobil

KAZADA İKİ KİŞİ YARALANDI

Kırıkkale’de meydana gelen bir trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki bir çekicinin römorkuna çarptı ve bu olayda iki kişi yaralandı. Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 karayolunun 47. kilometresinde gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, M.G. yönetimindeki 06 DLY 415 plakalı Fiat marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 06 AN 0613 plakalı çekicinin römorkuna çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü M.G. ve yolcu konumundaki M.M. yaralandı. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşan ihbarla birlikte sağlık, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Trafik ekiplerince kazanın ardından yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından araç, çekiciyle birlikte otoparka kaldırıldı. Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.