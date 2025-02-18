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Kırıkkale’de Cezaevi Aracı Devrildi: 9 Yaralı

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KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, Kırıkkale-Samsun kara yolunun Delice ilçesine bağlı Büyük Yağlı köyü civarında gerçekleşti. Sabah saatlerinde, M.S. (37) yönetimindeki 71 EN 680 plakalı cezaevi ring aracı, un yükleyen bir TIR’ın devrilmesi sonucu karayoluna dağılan unların temizlenmesi sırasında kontrolden çıkarak devrildi.

YARALILAR VE HASTANE TRANSFERİ

Kazada, sürücü M.S. ve cezaevi personelleri M.A. (28), A.Ö. (27), E.K. (28), E.H.Ç. (29), M.K. (28) ve M.Ö. (26) ile birlikte 2 mahkum yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere götürüldü. Yapılan kontrollerde, tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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