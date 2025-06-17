Kırıkkale’de Cezaevi Firarisi Yakalandı

CEZAEVİ FİRARİSİ YAKALANDI

Kırıkkale’de “hırsızlık” suçundan kesinleşmiş 21 yıl 7 ay hapis cezası olan bir cezaevi firarisi, polis ekipleri tarafından ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen araştırmalar sonucunda, hakkında “hırsızlık” suçundan 21 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden kaçtığı belirlenen B.K. isimli şahsı yakaladı.

HÜKÜMLÜ CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Gözaltına alınan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından yeniden Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Kırıkkale’de güvenlik güçleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.