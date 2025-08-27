Haberler

Kırıkkale’de Çocuk Araç Çarpması Sonucu Yaralandı

KAZA ANINI GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Kırıkkale’de, yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Ö.G., otomobil çarpması sonucu yaralandı. Olay, dünden akşam saatlerinde Mehmet Akif Caddesi’nde gerçekleşti. Ö.G., aniden yola fırlarak geçmek istediğinde, R.K.U. yönetimindeki 06 DH 2526 plakalı araç ona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Ö.G., kaldırıma düşüp yaralandı.

ACİL MÜDAHALE SÜRECİ BAŞLADI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine, sağlık ve polis ekipleri hızlıca bölgeye ulaştı. Sağlık ekipleri, Ö.G.’nin yaralarına ilk müdahaleyi yaparak, onu hastaneye kaldırdı. Yapılan kontrollerde, Ö.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü R.K.U., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza, caddede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Tır Arkadan Kamyona Çarptı

Diyarbakır-Silvan yolunda bir TIR, akaryakıt istasyonundan çıkan kamyona arkadan çarparak kaza yaptı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Haberler

İstanbul Medipol Üniversitesi, YKS’de 28 öğrenci seçti. Öğrenciler, uluslararası olanaklardan memnun. Gençler, burs ve eğitim imkanlarını paylaştı. Öğrenciler, araştırma projelerine dahil olmayı bekliyor. Zeynep...

İstanbul Medipol Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ilk 100'e giren 28 öğrencinin bu okulu tercih ettiğini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.