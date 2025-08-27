Kırıkkale’de Çocuk Araç Çarpması Sonucu Yaralandı

KAZA ANINI GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Kırıkkale’de, yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Ö.G., otomobil çarpması sonucu yaralandı. Olay, dünden akşam saatlerinde Mehmet Akif Caddesi’nde gerçekleşti. Ö.G., aniden yola fırlarak geçmek istediğinde, R.K.U. yönetimindeki 06 DH 2526 plakalı araç ona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Ö.G., kaldırıma düşüp yaralandı.

ACİL MÜDAHALE SÜRECİ BAŞLADI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine, sağlık ve polis ekipleri hızlıca bölgeye ulaştı. Sağlık ekipleri, Ö.G.’nin yaralarına ilk müdahaleyi yaparak, onu hastaneye kaldırdı. Yapılan kontrollerde, Ö.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü R.K.U., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza, caddede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.