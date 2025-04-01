Kırıkkale’de Çocukları Korumak İsterken Cinayet İşlendi

OLAYIN BAŞLANGICI

Kırıkkale’de 30 Mart pazar günü meydana gelen olayda, E.C.A. isimli birey, tartışan iki çocuğu korumak amacıyla olaya müdahale etti. Tartışma sırasında polis ve bekçi, tarafları ayırarak işlem yapmaya başladı.

TARTIŞMA PARKTA YENİDEN ALEVLENDİ

Ancak olayın tansiyonu 31 Mart gece saat 00.45’te tekrar yükseldi. E.C.A., arkadaşları İ.M., O.B., S.Ö., S.G. ve A.B. ile birlikte telefonda irtibat kurduğu F.D., Y.A., H.S. ve B.S. ile Yeni Mahalle Öğretmen Rıza Elitok Parkı’nda bir araya geldi. Parkta tekrar başlayan tartışmada, E.C.A.’nın arkadaşlarından biri pompalı tüfekle havaya üç el ateş etti. Bu sırada çıkan arbede sonucunda E.C.A., elinde bulunan bıçakla Y.A., H.S., F.D. ve B.S.’ye saldırarak yaraladı.

YAŞAMINI KAYBETTİ

Karın ve bel bölümünden ağır yaralanan 29 yaşındaki Yusuf Akbay, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından E.C.A. ile birlikte kaçan beş kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa süre içinde yakalandı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Emniyetteki işlemlerin ardından Kırıkkale Adliyesi’ne sevk edilen cinayet zanlısı E.C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer beş şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.