Kırıkkale’de D.Ö. Bağlantılı Şüpheli Yakalandı

KIRIKKALE’DE DEAŞ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Kırıkkale’de, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen bir yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak, yasal işlemler başlatıldı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılması için Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde bir operasyon gerçekleştirdi.

OPERASYON SONUCU YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yürütülen operasyonlar sonucunda DEAŞ terör örgütüyle bağlantısı olduğu belirlenen yabancı uyruklu S.M.A.A. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Şahsın ikametinde gerçekleştirilen aramalar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Elde edilen dijital deliller doğrultusunda ise gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı ifade edildi. Emniyetten yapılan açıklamada, terörle mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği belirtildi.