Kırıkkale’de Darp Ve Tehdit Olayı

POLİS OPERASYONU VE GÖZALTILAR

Kırıkkale’de yasa dışı bahisle alakalı bir alacak-verecek meselesi sebebiyle darp ve tehdit edilen bir bireyin şikayetinin ardından polis ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan çalışmada 6 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde vatandaşların güvenliği için sorunsuz bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

OLAYIN DETAYLARI VE TUTUKLAMALAR

Edinilen bilgilere göre, 22 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşen olayda, hasta bakıcı olan E.K., yasa dışı bahis sebebiyle alacak-verecek meselesi yüzünden iş arkadaşı E.G. ile bir tartışma yaşadı. E.K., ardından E.G.’nin kardeşi A.B. ve beraberindekiler tarafından zorla bir adrese götürülüp darp edildiği iddia ediliyor. E.K.’nın şikayeti üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri operasyon başlattı. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen Ö.Y., O.Ş., S.Y. ve F.D. 23 Nisan günü emniyetteki işlemlerin ardından mahkeme tarafından “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak” suçlamasıyla tutuklandı.

FİRARİ ZANLILARIN YAKALANMASI VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Firari durumda olan A.B., Afyonkarahisar’da, E.G. ise Kırıkkale’de yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.B. aynı suçtan tutuklanırken, E.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 havalı tabanca, 1 tabanca, 14 fişek, 1 sallama, 2 bıçak, 1 muşta ve uyuşturucu madde kullanma aparatının yanı sıra 533 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.