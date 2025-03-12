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Kırıkkale’de DEAŞ Üyesi Gözaltına Alındı

OPERASYONUN DETAYLARI

Kırıkkale’de gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, terör örgütü DEAŞ’a üye olduğu belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ’ın faaliyetlerini aydınlatmak amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda harekete geçti.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ

Operasyon sırasında, DEAŞ terör örgütüne üye olduğu tespit edilen H.B. isimli şahıs yakalandı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan H.B., adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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