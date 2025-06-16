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Kırıkkale’de Denetimlerde Uyuşturucu Ele Geçirildi

DENETİMLERDE ARANAN ŞAHISLAR YAKALANDI

Kırıkkale’de gerçekleştirilen polis denetimleri ve şok uygulamalarında 8 aranan şahıs yakalanıyor. Alınan bilgilere göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 bin 122 şahıs ve 1 bin 332 aracı sorguluyor. Bu uygulamalar neticesinde 85 araca cezai işlem uygulanırken, 4 araç ise trafikten men ediliyor.

İKİ FARKLI UYGULAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Denetim esnasında toplamda 4 tabanca, 1 bıçak, 212 fişek, 43 adet sentetik uyuşturucu hap ve 2,05 gram metamfetamin ele geçiriliyor. Öğrenci yurtlarının çevresinde yapılan denetimlerde ise 560 şahıs ve 67 araç kontrol ediliyor; 26 araca cezai işlem uygulanıyor. Ayrıca, okul önleri ve çevresinde uygulama yapan ekipler, 47 şahıs ve 34 aracı sorguluyor, 1 bakkal/büfe ile 2 park/bahçeyi de denetliyor.

METRUK BİNALARA DİKKAT EDİLİYOR

Kent genelinde 33 metruk bina da denetimden geçiriliyor. Bu doğrultuda, Kırıkkale’deki denetimlerin asayişi sağlamak ve suçla mücadele etmek amacıyla sürdüğü anlaşılıyor.

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