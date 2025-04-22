Kırıkkale’de Dolandırıcılık Yapan Şahıslar Yakalandı

SAHTE SERVİS İLANIYLA DOLANDIRICI OPERASYONU

Kırıkkale’de sahte “beyaz eşya servisi” ilanlarıyla evlere girerek vatandaşları dolandıran iki şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Edinilen bilgilere göre Z.G. (24) ve A.D.Ş. (25) isimli bu dolandırıcılar, internet sitesi aracılığıyla “yetkili beyaz eşya servisi” adı altında sahte ilanlar yayınlayarak birçok kişiyi mağdur etti.

TAMİR BAHANESİYLE TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER

Söz konusu şahıslar, farklı yaş grubundaki vatandaşların buzdolabı, çamaşır makinesi ve kombi cihazlarını “tamir” bahanesiyle alarak sağlam parçalarını sökerek yerine arızalı olanları taktı. Ayrıca, parça parası adı altında ücret talep ederek kayıplara karıştılar. Kandırılan vatandaşların, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Ticaret Müdürlüğü Tüketici Hakem Heyeti’ne yaptıkları şikayetler sonucunda başlatılan soruşturma, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

TEKNİK TAKİP LE YAKALANDILAR

Polis ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takipler neticesinde iki dolandırıcıyı bulundukları ikamette gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bu operasyon, dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçmeyi hedefleyen güvenlik güçlerinin etkin mücadelesini bir kez daha gözler önüne serdi.