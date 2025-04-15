Kırıkkale’De Dondurucu Soğuk Tarımı Etkiledi

KAR YAĞIŞI VE SOĞUK HAVA TARIMI VURDU

Kırıkkale’de nisan ayının ilk haftasında etkili olan dondurucu soğuk, tarım alanlarında büyük hasara yol açtı. 8 dönümlük kayısı ve ceviz bahçesi bulunan Hasan Tarık Bozkoyun, “22 yıldır bu bölgede böyle bir soğuk görmedik, eksi 7’yi görünce ağaçların hepsi zarar gördü” diyor. Türkiye genelinde yeterince kar yağışı ve soğuk hava yaşanması, tarım sektöründe ciddi olumsuz sonuçlar doğurdu. Kırıkkale’de de birçok tarımsal ürün zirai don olayından etkilendi ve bu durumu yaşayan çiftçiler arasında Bozkoyun da yer alıyor.

BÖLGEDEKİ ÇİFTÇİLERİN DUYDUĞU TEPKİLER

Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde, Hasan Tarık Bozkoyun 22 yıldır bu denli düşük sıcaklıklarla ilk kez karşılaştıklarını açıkladı. İHA muhabirine yaptığı açıklama da kayısı ve ceviz ağaçlarının tamamen zarar gördüğünü ifade ediyor. Bozkoyun, “İlk defa bu kadar şiddetli bir soğukla karşılaştık” dedi ve eksi 8 dereceyi gördüklerine dikkat çekti. Zirai donun çiftçileri etkilediğini belirten Bozkoyun, “8 dönüm kayısı ve ceviz karışık meyve bahçemiz var. Şu anda bahçede hiçbir şey kalmadı. O gece eksi 7 dereceyi gördük. 22 yıldır bu bölgedeyim, ilk defa bu kadar şiddetli bir soğukla karşılaştık. Bu soğuk yüzünden ağaçlarımızın hepsi zarar gördü. Eksi 3 dereceyi gördüğümüzde bunu yönetebilmiştik ve kurtarmıştık. Ama eksi 7’yi görünce ağaçların hepsi zarar gördü” şeklinde konuştu.