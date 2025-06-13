Kırıkkale’de Dört Hükümlü Yakalandı

JANDARMA OPERASYONLARINDA 4 HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Kırıkkale’de gerçekleştirilen jandarma operasyonlarında, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 4 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim ediliyor. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti için yaptığı çalışmalar kapsamında Yahşihan ve Keskin ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenliyor.

EŞ ZAMANLI OPERASYONUN DETAYLARI

Yahşihan ilçesinde yapılan operasyonlarda, “herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık” suçundan aranan D.B. (22) yakalanıyor ve hakkında 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. Ayrıca, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan aranan E.K. (20) da tespit edilerek 2 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezaevine gönderiliyor. Aynı ilçede, “sulama, içme suyu temini veya afetlerden korumaya yönelik tesislere zarar verme” suçundan aranan N.K. (63) de yakalandı ve 1 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle cezaevine teslim ediliyor.

KESKİN İLÇESİNDE DE YAKALANMA GERÇEKLEŞTİ

Keskin ilçesinde ise, “nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal” suçundan aranan C.K. (50) jandarma ekiplerince yakalanarak ceza infaz kurumuna gönderiliyor. Jandarma ekiplerinin bu operasyonlarla suçluların yakalanma oranını artırmayı hedeflediği kaydediliyor.