Kırıkkale’de Dur İhtarına Uymayan Sürücüye Ceza Verildi

KIRIKKALE’DE YENİDEN DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Kırıkkale’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü kısa sürede yakalandı. Sürücüye toplamda 21 bin 39 lira ceza kesildi. Aynı bölgede kaskı olmayan bir kurye, polisi görünce motosikletini park edip sepetinden çıkardığı kaskı takarak yönünü değiştirip uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

GÜVENLİK KAMERALARI TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ARTIRIYOR

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak için Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla şehrin birçok noktasını sürekli olarak izliyor. Bu sistem sayesinde, özellikle gürültü yapan motosiklet sürücüleri anlık olarak tespit ediliyor. Terminal Kavşağı’nda ‘dur’ ihtarına uymayan motosikletli sürücü Nokta Kavşağı’nda yakalanarak, ‘kırmızı ışık ihlali’, ‘kask takmamak’, ‘plakasız araç kullanmak’ ve ‘polisin ihtarına uymamaktan’ toplam 21 bin 39 lira ceza aldı.

KASK KULLANMAYAN KURYELERE CEZA UYGULANIYOR

Aynı kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen bir motosikletli kurye de dikkat çekti. Polisi fark eden bu sürücü, motosikletten inip bir süre bekleyip sepetinden çıkardığı kaskı takarak yönünü değiştirip uzaklaştı. Kuryeye bu davranışından dolayı 993 lira ceza kesildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü İsa Söğüt, trafik güvenliğini sağlamak için KGYS ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) üzerinden sürdürülen denetimlerin aralıksız devam ettiğini dile getirdi. “Bu denetimler, trafik ekipleriyle birlikte devam ediyor. KGYS denetimleri, kameralar yardımıyla yaptığımız bir denetim yöntemi. Kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanımı ve motosiklet denetimleri bu kapsamdadır” ifadelerini kullandı.

Söğüt, aylık kontrol programları ile denetimlerin planlı bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, “KGYS denetimlerine ilişkin aylık kontrol programları oluşturup buna göre hareket ediyoruz. Motosiklet sürücülerine yönelik özel tedbirler alıyoruz ve denetimler aynı kararlılıkla sürecek” dedi. Denetimler sonucunda, kusuru bulunan araçlarla ilgili işlemler öncelikle yüz yüze yapılırken, mümkün olmadığında plaka üzerinden ceza uygulanıyor. Ayrıca, bu görüntüler arşivlenip, mahkemelere itirazlarda delil olarak sunuluyor.