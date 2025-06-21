Kırıkkale’de FETÖ firarisi yakalandı

FETÖ FIRARİSİ YAKALANDI

Kırıkkale’de, kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir FETÖ firarisi, sahte kimlik kullanarak gizlenmeye çalıştığı adreste polis tarafından yakalandı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olan N.A.’yı gözaltına aldı.

HÜKÜMLÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan şahıs, başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik ile polisten kaçmaya çalışıyordu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.A., daha sonra Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.