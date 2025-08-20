Haberler

Kırıkkale’de FETÖ/PDY Hükümlü Yakalandı

KIRIKKALE’DE YAKALANAN HÜKÜMLÜ

Kırıkkale’de, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla operasyon düzenledi.

HÜKÜMLÜNÜN CEZASI BELLİ OLDU

Operasyon kapsamında, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Ş. isimli hükümlü gözaltına alındı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

ÖNEMLİ

