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Kırıkkale’de FETÖ Üyesi M.S.D. Yakalandı

FETÖ ÜYESİ ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ YAKALANDI

Kırıkkale’de, FETÖ üyeliğinden 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü M.S.D. güvenlik güçleri tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ’ye yönelik arama çalışmalarına hız verdi.

YAKALAMA OPERASYONU BAŞARILI OLDU

Güvenlik güçleri, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş ceza bulunan M.S.D.’yi hedef alarak çalışma başlattı. Yapılan operasyon neticesinde M.S.D., yakalanarak emniyete götürüldü. Ardından burada gerçekleştirilen işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.S.D. adliyeye sevk edildi.

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