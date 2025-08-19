Kırıkkale’de Filistin İçin İmza Toplandı

FİLİSTİN İÇİN BİR ARAYA GELİNDİ

Kırıkkale’de düzenlenen “Soykırıma Karşı Vicdan İmzası” kampanyası kapsamında vatandaşlar, Filistin için imza toplamak amacıyla bir araya geldi. Etkinliğe katılan 65 yaşındaki Cemile Erdoğan, “Ben inanıyorum ki her bir imza bir bomba olacak. ‘Ne yapalım, neye yarar bunlar’ demeyelim, ‘faydasız’ demeyelim; bir damladan göller oluşur” dedi. Kırıkkale’de gerçekleştirilen bu anlamlı program Cumhuriyet Meydanı’nda yoğun katılım ile yapıldı.

ETKİNLİKTE DİKKAT ÇEKİLDİ

Program, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Filistin’deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, sivil toplum kuruluşları adına Mustafa İşler, Birleşmiş Milletler’e (BM) yazılan mektubu okudu. Ayrıca, boykot edilen İsrail ürünlerinin markaları sergilenerek katılımcılara bilgi verildi. Toplanan imzaların Cumhurbaşkanlığı’na ve TBMM’ye gönderileceği açıklandı.

HER BİR İMZA ÖNEMLİ

Cemile Erdoğan, katılım amacının Filistin, Gazze ve tüm İslam coğrafyası için dua etmek olduğunu belirtti. Erdoğan, söyle devam etti: “Filistin’e, Gazze’ye, Türkistan’a ve tüm İslam coğrafyasına dua için buradayız. Aynı zamanda İsrail’i, çocuk katillerini ve soykırımcıları lanetlemek için buradayız. İmza attık, imza topladık, elhamdülillah TBMM’ye ve Cumhurbaşkanımıza gönderdik. Ben inanıyorum ki her bir imza bir bomba olacak.”

MAZLUMLARIN SESİYİZ

AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı ise Türkiye’nin mazlumların sesi olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki kararlılığına dikkat çekti. Pehlivanlı, “Yüzyıllardır dünyaya hükmetmiş, üç kıtaya hakim olmuş yüce bir milletin mensuplarıyız. Bugün de yine aynı ‘Türk beklenendir’ şiarıyla tüm dünyaya koşmaya çalışıyoruz. Tüm mazlumların, tüm İslam aleminin umudu durumundayız. Buradan katil İsrail için ‘kahrolsun’ diyorum” şeklinde konuştu.