Kırıkkale’de Firari Hükümlü Yakalandı

KIRIKKALE’DE HIRSIZLIK SUÇUNDAN FIRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Kırıkkale’de “hırsızlık” suçundan 21 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü güvenlik güçleri tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şubesi ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla aranan kişilerin yakalanmasına yönelik bir çalışma yürüttüğünü duyurdu.

OPERASYONLA YAKALAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, “hırsızlık” suçundan 21 yıl 7 ay kesinleşmiş ceza alan B.K. isimli kişi yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.